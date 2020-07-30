Явку на місцевих виборах спрогнозував Разумков / Фото: ВР

https://racurs.ua/ua/n141824-yavku-na-miscevyh-vyborah-sprognozuvav-razumkov.html

Ракурс

Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2020 року. Прогноз явки громадян на місцеві вибори дав спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

Як демонструє практика, явка на місцеві вибори трохи менша, аніж на парламентські чи президентські, однак вона зберігатиметься на рівні плюс-мінус 55−65%, — сказав Разумков на прес-конференції в Харкові 30 липня, пише «Інтерфакс-Україна».



Разом із тим, глава українського парламенту не виключив підвищення зацікавленості виборців до осіннього волевиявлення, з урахуванням того, що в Україні вибори в ОТГ пройдуть за новою системою.

Як раніше писав «Ракурс», останні соцопитування показують, що близько 28% українців віддали б свої голоси партії «Слуга народу», якби зараз проходили вибори до парламенту. На другому місці — «Опозиційна платформа — За життя». Цю партію готові підтримати 16% українців. За «Європейську солідарність» готові віддати голоси 14% українців.