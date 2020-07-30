Явку на местных выборах спрогнозировал Разумков / Фото: ВР

https://racurs.ua/n141824-yavku-na-mestnyh-vyborah-sprognoziroval-razumkov.html

Ракурс

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября 2020 года. Прогноз явки граждан на местные выборы дал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Как демонстрирует практика, явка на местные выборы немного меньше, чем на парламентские или президентские, но она будет сохраняться на уровне плюс-минус 55−65%, — сказал Разумков на пресс-конференции в Харькове 30 июля, пишет «Интерфакс-Украина».

Вместе с тем, глава украинского парламента не исключил повышения заинтересованности избирателей к осеннему волеизъявлению, с учетом того, что в Украине выборы в ОТО пройдут по новой системе.

Напомним, сегодня, 30 июля, вступило в силу постановление Верховной Рады о назначении выборов в местные органы власти на воскресенье, 25 октября 2020 года.

Как ранее писал «Ракурс», последние соцопросы показывают, что около 28% украинцев отдали бы свои голоса партии «Слуга народа», если бы сейчас проходили выборы в парламент. На втором месте — «Оппозиционная платформа — За жизнь». Эту партию готовы поддержать 16% украинцев. За «Европейскую солидарность» готовы отдать голоса 14% украинцев.