Тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу. Фото: footboom.net

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Мирча Луческу, главный тренер киевского «Динамо», обещает не совершать революцию в команде.

Кардинально перекраивать состав киевлян румынский наставник не собирается и планирует дать возможность каждому игроку клуба раскрыть свои индивидуальные качества. Об этом заявил Луческу во время онлайн-презентации тренера футбольного клуба «Динамо» Киев.

Я ничего радикально не меняю, стараюсь разрешить каждому игроку раскрыть свои индивидуальные качества, — заявил наставник.

Иностранец отметил, что у него есть неделя, чтобы познакомиться с игроками. Добавил, что будет проводить индивидуальные собеседования с игроками. Также он похвалил талантливую молодежь столичного клуба и хороший состав команды. Луческу заверил, что хочет, чтобы игроки изменили свой менталитет в плане подготовки.

Владелец «Динамо» Игорь Суркис во время презентации Луческу заявил, что надеется на мудрость болельщиков столичной команды. При этом президент клуба добавил, что «Динамо» будет идти своим путем, даже если это не нравится болельщикам.

Я не хочу говорить, что нам не нужны активные болельщики, но нам нужны болельщики, которые понимают футбол, а не которые просто выходят, потому что им нужно развлечься, — заявил он.

Суркис призвал фанатов вести себя цивилизованно и в рамках закона и предупредил, что в противном случае руководство клуба имеет достаточно рычагов, чтобы «покончить с тем беспределом, который сейчас происходит».

Напомним, 74-летний румынский тренер Мирча Луческу подал в отставку с поста главного тренера футбольного «Динамо» Киев, не проработав и неделю. Он признался, что решил уйти из «Динамо» из-за протестов болельщиков. Впоследствии СМИ сообщили, что президент клуба Игорь Суркис уговорил Луческу остаться.

Ранее ультрас «Динамо» крайне негативно восприняли назначение Луческу главным тренером. Фанаты мотивировали это тем, что иностранный специалист в течение 12 лет тренировал донецкий «Шахтер».