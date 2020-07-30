Тренер київського «Динамо» Мірча Луческу. Фото: footboom.net

https://racurs.ua/ua/n141823-luchesku-rozkryv-svoyi-plany-schodo-dynamo.html

Ракурс

Мірча Луческу, головний тренер київського «Динамо», обіцяє не здійснювати революцію в команді.

Кардинально перекроювати склад киян румунський наставник не збирається і планує дати можливість кожному гравцеві клубу розкрити свої індивідуальні якості. Про це заявив Луческу під час онлайн-презентації футбольного клубу «Динамо» Київ.

Я нічого радикально не міняю, намагаюся дозволити кожному гравцеві розкрити свої індивідуальні якості, — заявив наставник.

Іноземець зазначив, що у нього є тиждень, щоб познайомитися з гравцями. Додав, що буде проводити індивідуальні співбесіди з гравцями. Також він похвалив талановиту молодь столичного клубу й хороший склад команди. Луческу запевнив, що хоче, щоб гравці змінили свій менталітет в плані підготовки.

Власник «Динамо» Ігор Суркіс під час презентації Луческу заявив, що сподівається на мудрість вболівальників столичної команди. При цьому президент клубу додав, що «Динамо» йтиме своїм шляхом, навіть, якщо це не подобається вболівальникам.

Я не хочу казати, що нам не потрібні активні вболівальники, але нам потрібні вболівальники, які розуміють футбол, а не які просто виходять, бо їм потрібно розважитися, — заявив він.

Суркіс закликав фанатів поводити себе цивілізовано й у рамках закону і попередив, що у іншому випадку керівництво клубу має достатньо важелів, щоб «покінчити із тим свавіллям, яке наразі відбувається».

Нагадаємо, 74-річний румунський тренер Мірча Луческу подав у відставку з посади головного тренера футбольного «Динамо» Київ, не попрацювавши і тиждень. Він зізнався, що вирішив піти з «Динамо» через протести вболівальників. Згодом ЗМІ повідомили, що президент клубу Ігор Суркіс вмовив Луческу залишитися.

Раніше ультрас «Динамо» вкрай негативно сприйняли призначення Луческу головним тренером. Фанати мотивували це тим, що іноземний спеціаліст впродовж 12 років тренував донецький «Шахтар».