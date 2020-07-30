Екстрадиція. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n141822-sbu-poklala-oko-na-zatrymanyh-vagnerivciv-gotuietsya-do-ekstradyciyi.html

Ракурс

Затриманих у Білорусі бойовиків приватної військової компанії «Вагнера» планує екстрадувати до України Служба безпеки України (СБУ).

СБУ звернеться до Офісу генпрокурора та Міністерства закордонних справ для того, щоб розпочати процес екстрадиції. Про це повідомила речник СБУ Олена Гітлянська в коментарі для «РБК-Україна».

Учора, 29 липня, у Білорусі затримали 33 бойовиків іноземної приватної військової компанії. Згодом стало відомо, що вони належать до приватної військової компанії «Вагнера», яка відома своєю участю в низці конфліктів, які веде Росія, зокрема, й на сході України.

Правоохоронці Білорусі заявили, що бойовики приїхали до країни для того, щоб дестабілізувати ситуацію перед президентськими виборами. Після цього проти затриманих у Білорусі бойовиків відкрили кримінальну справу.

Зі свого боку президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав затримання надзвичайною подією й під час наради з членами Ради безпеки доручив голові КДБ Валерію Вакульчику звернутися з вимогою до російських держорганів щодо надання пояснень із цього приводу.

Також влада Білорусі посилила контроль на кордоні з РФ після затримання під Мінськом російських найманців.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що бойовиків «Вагнера» в Білорусі підозрюють у підготовці теракту. Наразі бойовики дають свідчення в рамках слідчих заходів.