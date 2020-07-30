Бойовики «Вагнера». Фото: 112 Україна

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Кримінальну справу порушили правоохоронці Білорусі проти затриманих найманців російської приватної військової компанії «Вагнера».

Крім того, на території Білорусі перебуває ще велика група «вагнерівців», їх пошуком займаються правоохоронці. Про це повідомив державний секретар Ради безпеки Білорусі Андрій Равков, передає РІА «Новини».

33 затримані, до 200 перебувають на території країни, за оперативною інформацією, — заявив Равков.

Чиновник додав, що затримані в Білорусі бойовики російської приватної військової компанії «Вагнера» наразі свідчать у рамках слідчих заходів.

Нагадаємо, 29 липня у Білорусі силовики затримали 32 бойовиків приватної військової компанії «Вагнера», відомої своєю участю у низці конфліктів, які веде Росія, зокрема й на сході України.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав затримання надзвичайною подією і під час наради з членами Ради безпеки доручив голові КДБ Валерію Вакульчику звернутися з вимогою до російських держорганів щодо надання пояснень із цього приводу. Також він заявив про «брудні наміри» росіян, які намагаються виправдатися і усіх переконати, що білоруська влада сама завезла найманців до країни.

Також влада Білорусі посилила контроль на кордоні з РФ після затримання під Мінськом російських найманців. Крім того, у Білорусі вирішили ретельніше перевіряти учасників масових зібрань.

У Росії відмовчуються або намагаються якось нейтрально реагувати на ситуацію. Наприклад, перший заступник голови міжнародного комітету Ради Федерації генерал ФСБ Володимир Джабаров запевнив, що у Москви начебто ніколи не було планів із дестабілізації ситуації в Білорусі.