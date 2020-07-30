Боевиков «Вагнера» в Беларуси подозревают в подготовке теракта

Боевики «Вагнера». Фото: 112 Украина

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В Беларуси правоохранители возбудили уголовное дело против задержанных наемников российской частной военной компании «Вагнера».

Кроме того, на территории Беларуси находится еще большая группа «вагнеровцев», их поиском занимаются правоохранители. Об этом сообщил государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков, передает РИА «Новости».

33 задержаны, до 200 находятся на территории страны, по оперативной информации, — заявил Равков.

Чиновник добавил, что задержанные в Беларуси боевики российской частной военной компании «Вагнера» сейчас дают показания в рамках следственных мероприятий.

Напомним, 29 июля в Беларуси силовики задержали 32 боевиков частной военной компании «Вагнера», известной своим участием в ряде конфликтов, которые ведет Россия, в том числе и на востоке Украины.

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал задержание чрезвычайным происшествием и во время совещания с членами Совета безопасности поручил председателю КГБ Валерию Вакульчику обратиться с требованием к российским госорганам о предоставлении объяснений по этому поводу. Также он заявил о «грязных намерениях» россиян, которые пытаются оправдаться и всех убедить, что белорусские власти сами завезли наемников в страну.

Также власти Беларуси усилила контроль на границе с РФ после задержания под Минском российских наемников. Кроме того, в Беларуси решили тщательнее проверять участников массовых собраний.

В России отмалчиваются или пытаются как-то нейтрально реагировать на ситуацию. Например, первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации, генерал ФСБ Владимир Джабаров заверил, что у Москвы, вроде бы, никогда не было планов по дестабилизации ситуации в Беларуси.