Умови перевірки на “детекторі брехні” назвав Аноненко — справа Шеремета

https://racurs.ua/ua/n141821-umovu-prohodjennya-poligrafu-nazvav-anonenko-sprava-sheremeta.html

Ракурс

Андрій Антоненко, музикант та підозрюваний у вбивстві журналіста Павла Шеремета, назвав умову для проходження перевірки на «детекторі брехні». Окрім цього, «"Ріффмастер» спростував інформацію про відмову від проведення слідчого експерименту без своїх адвокатів, про що заявляло слідство.

Про відмови — брехня. Ми не відмовлялися від жодних слідчих дій, а наполягали на їхньому законному проведенні, з адвокатами, — зауважив Антоненко в інтерв’ю «Українській правді».

За словами музиканта, він також не відмовлявся від перевірки на поліграфі.

Від поліграфа ми також не відмовлялися. Ми запропонували незалежну експертизу із залученням іноземних спеціалістів, позаяк існували обґрунтовані ризики фальсифікації зі сторони слідства. Уявіть, той самий психолог, що оголосив ходу «невербальною поведінкою» і підписав цю маячню, тепер пропонувався мені в новій іпостасі — поліграфолога! Кажуть, інших у нас нема, — розповів Антоненко.

Окрім цього, він заявив про готовність пройти слідчий експеримент у разі його звільнення з-під варти.

Тобто не будуть водити на ланцюжку, як Юлю, і за умови, що відео одразу після цього покажуть. Але цього вони бояться більше за все, — резюмував підозрюваний.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року о 7.45 внаслідок вибуху авто. Ймовірними виконавцями вбивства, за версією слідства, є волонтер Яна Дугарь, медик Юлія Кузьменко і колишній військовослужбовець й музикант Андрій Антоненко. Усі троє відкидають ці обвинувачення. 21 травня 2020 року слідство змінило підозру «Ріффмастеру» — він перетворився із організатора на виконавця вбивства. Із тексту нової підозри зникли також формулювання про «ультранаціоналістичні погляди» і «велич арійської раси».