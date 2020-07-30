Чому став фігурантом справи Шеремета, розповів “Ріффмастер” — новини України

https://racurs.ua/ua/n141818-yak-opynyvsya-na-lavi-pidsudnyh-za-vbyvstvo-sheremeta-rozpoviv-riffmaster.html

Ракурс

Андрій Антоненко «Ріффмастер» назвав свою версію того, чому опинився на лаві підсудних у резонансній справі про вбивство журналіста Павла Шеремета у центрі Києва у 2016 році.

Я не знаюся на вибухівці. Я музикант. А в Силах спеціальних операцій Збройних сил України із 2017 року. Задачі в мене інші. Реклама ССО. Рекрутинг. Знаю про парашути, міни бачив лише учбові, вихолощені або на фото, — наголосив Антоненко в інтерв’ю «Українській правді».

«Ріффмастер» запевняє, що навіть якщо б його рідна мати попросила «причепити комусь вночі під машину незрозумілий предмет», він би не став цього робити. Музикант також назвав свою версію, чому його звинувачують в убивстві Шеремета.

Тут є версія. Одна з них — замовлення ФСБ, оскільки я відома і вагома людина в ССО. Роблю важливу роботу. Неофіційно називають обличчям ССО. Так що все може бути. Демотивація Збройних сил, — резюмував Антоненко.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року о 7.45 внаслідок вибуху авто. Ймовірними виконавцями вбивства, за версією слідства, є волонтер Яна Дугарь, медик Юлія Кузьменко і колишній військовослужбовець й музикант Андрій Антоненко. Усі троє відкидають ці обвинувачення.

21 травня 2020 року слідство змінило підозри трьом фігурантам справи. Музикант «Ріффмастер» перетворився із організатора на виконавця вбивства. Із тексту нової підозри зникли формулювання про «ультранаціоналістичні погляди» і «велич арійської раси».