Тюремники засекретили зріст Антоненка «заради його безпеки» — справа Шеремета

https://racurs.ua/ua/n141816-turemnyky-zasekretyly-zrist-antonenka-zarady-yogo-bezpeky-sprava-sheremeta.html

Ракурс

Андрій Антоненко («Ріффмастер») розповів, що правоохоронці приховали від нього дані щодо його зросту, який нібито співпадає зі зростом людини з відеозаписів, пов’язаних з вбивством у Києві журналіста Павла Шеремета.

Як я вже зазначив, вся справа побудована на брехні, маніпуляціях, фабрикаціях, фальсифікації. До того ж заполітизована появою державних високопосадовців, президента, міністра. Порушення конституційного права на презумпцію невинуватості і автоматично тиск на правоохоронні органи та суд, — наголосив Антоненко в інтерв’ю «Українській правді».

Музикант наголошує, що ані він, ані інші обвинувачені не мають жодного відношення до злочину.

Чому мій власний зріст є таємним від мене і чому мені досі його не підтвердили папером?, — запитує «Ріффмастер».

Зауважимо, що захист Антоненка подав клопотання 29 січня щодо оприлюднення даних про його зріст та зріст людини на відео, однак вперше побачив висновок експертизи 11 червня. Також раніше зріст з тюремної картки був названий персональними даними Антоненка, які йому не можна показувати «заради його ж безпеки».

Чому нам з Юлією Кузьменко жодного разу не запропонували удвох пройти під камерами у присутності адвокатів, але без ланцюжка?, — запитує музикант.

Уточнимо, що було проведено три експертизи зросту зловмисників, зафіксованих відеокамерами в районі закладання вибухівки під автомобіль Шеремета. Зріст Андрія Антоненка — 180 см. Перший висновок від 25 серпня 2016 року свідчить про те, що зріст особи з кепкою на голові з відео відповідає відмітці 170 см (+\- 3%). Другий висновок встановив, що зріст особи у кепці — 172 см ± 5,16 см, а третій висновок, замовлений стороною обвинувачення вже цьогоріч, зводиться до того, що встановити зріст осіб, що зафіксовані у наданих на дослідження відеозаписах, з достатньою точністю та врахувати та/або оцінити точність вимірювань, на думку експерта, неможливо.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року о 7.45 внаслідок вибуху авто. Він їхав на ранковий ефір своєї програми. Ймовірними виконавцями вбивства, за версією слідства, є волонтер Яна Дугарь, медик Юлія Кузьменко і колишній військовослужбовець й музикант Андрій Антоненко. Усі троє відкидають ці обвинувачення.

Антоненка, Кузьменко й Дугарь правоохоронці затримали торік у грудні. «Ріффа» слідство називає організатором вбивства Шеремета, Дугарь нібито фотографувала відеокамери напередодні підриву, а Кузьменко — закладала вибухівку під автомобіль.

21 травня 2020 року слідство змінило підозри трьом фігурантам справи. Тепер музикант Андрій «Ріффмастер» перетворився із організатора на виконавця вбивства. Із тексту нової підозри зникли формулювання про «ультранаціоналістичні погляди» і «велич арійської раси». Адвокати «Ріффа» запевняють, що нові звинувачення такі ж абсурдні, як і попередні.