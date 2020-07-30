Надзвуковий літак Aerion Supersonic. Фото: Los Angeles Times

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Надзвуковий літак стане доступною опцією для подорожей уже зовсім скоро. Американська компанія Aerion Supersonic оголосила про запуск серійного виробництва пасажирського надзвукового літака AS2 у 2023 році.

Спочатку обсяги випуску літальних апаратів будуть маленькими, проте пізніше вони складуть 36 літаків на рік. Про це повідомляє Flightglobal.

Компанія Aerion Supersonic займається розробкою пасажирського літака AS2 з 2014 року. Прогнозується, що довжина літака складе 51,8 м, висота — 6,7 м, а розмах крила складе — 18,6 м. Важити надзвуковий літак буде 54,8 тонни.

AS2 оснастять трьома двигунами, тяга кожного із яких складе 69 кілоньютон. Випуском передньої частини фюзеляжу літака займеться інша компанія — Spirit Aerosystems.

Літак може вмістити в себе 12 пасажирів. AS2 буде виконувати польоти над водою на крейсерській швидкості в 1,4 — 1,6 Маха (приблизно 1 тис. 715 км/год). Дещо менша швидкість польоту буде над сушею. Особлива аеродинамічна конструкція планера надасть змогу майже повністю уникати ударних хвиль.

Дальність польоту надзвукового літака складе 7,8 тис. км і 10 тис. км на швидкості в 0,95 числа Маха. Проте міжнародні правила забороняють польоти надзвукових літаків над населеними ділянками.

Зазначається, що перший політ AS2 запланували на 2023 рік. Розробники планують присвятити його 20-річчю від дня останнього польоту французького надзвукового пасажирського літака Concorde.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що пасажирські літаки ледь не «поцілувалися» в небі над Росією. Диспетчери помітили із запізненням, що літаки летять лоб у лоб, і зіткнення вдалося уникнути буквально в останній момент.