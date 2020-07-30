Самолет Aerion Supersonic. Фото: Los Angeles Times

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Сверхзвуковой самолет станет доступной опцией для путешествий уже совсем скоро. Американская компания Aerion Supersonic объявила о запуске серийного производства пассажирского сверхзвукового самолета AS2 в 2023 году.

Сначала объемы выпуска летательных аппаратов будут маленькими, однако позднее они будут доведены до 36 самолетов в год. Об этом сообщает Flightglobal.

Компания Aerion Supersonic занимается разработкой пассажирского самолета AS2 с 2014 года. Прогнозируется, что длина самолета составит 51,8 м, высота — 6,7 м, а размах крыла — 18,6 м. Масса сверхзвукового самолета составит 54,8 тонны.

AS2 будет оснащен тремя двигателями, тяга каждого из которых составит 69 килоньютонов. Выпуском передней части фюзеляжа самолета займется другая компания — Spirit Aerosystems.

Самолет может вместить в себя 12 пассажиров. AS2 будет выполнять полеты над водой на крейсерской скорости в 1,4 — 1,6 Маха (приблизительно 1 тыс. 715 км/ч). Несколько меньшая скорость полета будет над сушей. Особая аэродинамическая конструкция планера позволит почти полностью избегать ударных волн.

Дальность полета сверхзвукового самолета составит 7,8 тыс. км и 10 тыс. км на скорости в 0,95 числа Маха. Однако, в настоящее время международные правила запрещают полеты сверхзвуковых самолетов над населенными участками.

Отмечается, что первый полет AS2 запланировали на 2023 год. Разработчики планируют приурочить его к 20-летию со дня последнего полета французского сверхзвукового пассажирского самолета Concorde.

Напомним, ранее мы сообщали, что пассажирские самолеты едва не «поцеловались» в небе над Россией. Диспетчеры заметили с опозданием, что самолеты летят лоб в лоб, и столкновения удалось избежать буквально в последний момент.