Пенсионерам в Украине дополнительно доплатят. Фото: 112 Украина

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Одинокие пенсионеры, которым исполнилось более 80 лет и которые требуют постоянного ухода, дополнительно получат 685 грн ежемесячной денежной помощи.

Финансовая помощь пожилым людям будет назначаться и выплачиваться с 1 января 2020 года. Власти обещают, что все выплаты будут проиндексированы. Такое решение приняли на заседании правительства, 30 июля, сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.

Отмечается, что размер помощи одиноким пенсионерам составляет 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В ведомстве сообщили, что пенсионеры смогут получить пособие задним числом за месяцы, которые уже прошли. Пока неизвестно, как будет выплачиваться эта сумма — ежемесячно или одной суммой сразу.

Решением правительства установлен порядок выплаты ежемесячной государственной социальной помощи по уходу за одинокими пенсионерами, которым исполнилось 80 и более лет и которые нуждаются в постоянном постороннем уходе, в размере 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (1 тыс. 712 грн х 40% = 685 грн), — цитирует издание чиновников.

Напомним, в Украине возможна льготная пенсия без достижения пенсионного возраста и при наличии минимального трудового стажа. Выйти на пенсию со спецстажем 25 лет можно, если вы его заработали до 1 апреля 2015 года. После этой даты ежегодно продолжительность стажа увеличивается и сейчас он составляет 28 лет.