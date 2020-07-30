Пенсіонерам в Україні додатково доплатять. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n141814-pensioneram-v-ukrayini-doplatyat-za-poperedni-sim-misyaciv-stalo-vidomo-komu-i-skilky.html

Ракурс

Самотні пенсіонери, яким виповнилося понад 80 років і які потребують постійного догляду, додатково отримають 685 грн щомісячної грошової допомоги.

Фінансова допомога літнім людям буде призначатися і виплачуватися з 1 січня 2020 року. Влада обіцяє, що всі виплати будуть проіндексовані. Таке рішення прийняли на засіданні уряду, 30 липня повідомляє УНІАН із посиланням на прес-службу Міністерства соціальної політики.

Зазначається, що розмір допомоги самотнім пенсіонерам становить 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У відомстві повідомили, що пенсіонери зможуть отримати допомогу заднім числом за місяці, які вже пройшли. Наразі невідомо, як виплачуватиметься ця сума — щомісячно чи однією сумою відразу.

Рішенням уряду встановлено порядок виплати щомісячної державної соціальної допомоги для догляду за самотніми пенсіонерами, яким виповнилося 80 і більше років і які потребують постійного стороннього догляду, у розмірі 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (1 тис. 712 грн х 40% = 685 грн), — цитує видання урядовців.

Нагадаємо, в Україні можлива пільгова пенсія без досягнення пенсійного віку та за наявності мінімального трудового стажу. Вийти на пенсію зі спецстажем 25 років можна, якщо ви його заробили до 1 квітня 2015 року. Після цієї дати щорічно тривалість стажу збільшується і наразі він становить 28 років.