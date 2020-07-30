Тюремщики засекретили рост Антоненко «ради его безопасности» — дело Шеремета

https://racurs.ua/n141816-turemschiki-zasekretili-rost-antonenko-radi-ego-bezopasnosti-delo-sheremeta.html

Ракурс

Андрей Антоненко («Риффмастер») рассказал, что правоохранители скрыли от него данные о его росте, который якобы совпадает с ростом человека на видеозаписях, связанных с убийством в Киеве журналиста Павла Шеремета.

Как я уже отметил, все дело построено на лжи, манипуляциях, фабрикации, фальсификации. К тому же политизировано появлением государственных чиновников, президента, министра. Нарушение конституционного права на презумпцию невиновности и автоматически давление на правоохранительные органы и суд, — отметил Антоненко в интервью «Украинской правде».

Музыкант отмечает, что ни он, ни другие обвиняемые не имеют никакого отношения к преступлению.

Почему мой собственный рост является тайной для меня и почему мне до сих пор его не подтвердили бумагой?, — спрашивает «Риффмастер».

Отметим, что защита Антоненко подала ходатайство 29 января на обнародование данных о его росте и росте человека на видео, однако впервые увидела заключение экспертизы 11 июня. Также ранее рост из тюремной карточки был назван персональными данными Антоненко, которые ему нельзя показывать «ради его же безопасности».

Почему нам с Юлией Кузьменко ни разу не предложили вдвоем пройти под камерами в присутствии адвокатов, но без цепочки?, — спрашивает музыкант.

Уточним, что были проведены три экспертизы роста злоумышленников, зафиксированных видеокамерами в районе закладки взрывчатки под автомобиль Шеремета. Рост Андрея Антоненко — 180 см. Первый вывод от 25 августа 2016 года свидетельствует о том, что рост лица с кепкой на голове с видео соответствует отметке 170 см (+/- 3%). Второй вывод установил, что рост человека в кепке — 172 см ± 5,16 см, а третий вывод, заказанный стороной обвинения уже в этом году, сводится к тому, что установить рост лиц, которые зафиксированы в предоставленных видеозаписях, с достаточной точностью, по мнению эксперта, невозможно.

Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в 7.45 в результате взрыва авто. Он ехал на утренний эфир своей программы. Вероятными исполнителями убийства, по версии следствия, являются волонтер Яна Дугарь, медик Юлия Кузьменко и бывший военнослужащий и музыкант Андрей Антоненко. Все трое отвергают эти обвинения.

Антоненко, Кузьменко и Дугарь правоохранители задержали в декабре прошлого года. Следствие сначала называло Антоненко организатором убийства Шеремета, Дугарь якобы фотографировала видеокамеры накануне взрыва, а Кузьменко — закладывала взрывчатку под автомобиль.

21 мая 2020 года следствие изменило подозрения трем фигурантам дела об убийстве Шеремета. Теперь музыкант Андрей «Риффмастер» превратился из организатора в исполнителя убийства. Из текста нового подозрения исчезли формулировки об «ультранационалистических взглядах» и «величии арийской расы». Адвокаты «Риффа» уверяют, что новые обвинения так же абсурдны, как и предыдущие.