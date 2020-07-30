Как попал на скамью подсудимых за убийство Шеремета, рассказал «Риффмастер»

https://racurs.ua/n141818-kak-popal-na-skamu-podsudimyh-za-ubiystvo-sheremeta-rasskazal-riffmaster.html

Ракурс

Андрей Антоненко «Риффмастер» назвал свою версию того, почему оказался на скамье подсудимых в резонансном деле об убийстве журналиста Павла Шеремета в центре Киева в 2016 году.

Я не разбираюсь во взрывчатке. Я музыкант. А в Силах специальных операций Вооруженных сил Украины с 2017 года. Задачи у меня другие. Реклама ССО. Рекрутинг. Знаю о парашютах, мины видел только учебные, выхолощенные или на фото, — отметил Антоненко в интервью «Украинской правде».

«Риффмастер» уверяет, что даже если бы его родная мать попросила «прицепить кому-то ночью под машину непонятный предмет», он бы не стал этого делать. Музыкант также назвал свою версию того, почему его обвиняют в убийстве Шеремета.

Здесь есть версия. Одна из них — заказ ФСБ, поскольку я известный и весомый человек в ССО. Делаю важную работу. Неофициально меня называют лицом ССО. Так что все может быть. Демотивация Вооруженных сил, — резюмировал Антоненко.

Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в 7.45 в результате взрыва авто. Вероятными исполнителями убийства, по версии следствия, являются волонтер Яна Дугарь, медик Юлия Кузьменко и бывший военнослужащий и музыкант Андрей Антоненко. Все трое отвергают эти обвинения.

21 мая 2020 года следствие изменило подозрения фигурантам дела Шеремета. Музыкант Андрей «Риффмастер» превратился из организатора в исполнителя убийства. Из текста нового подозрения исчезли формулировки об «ультранационалистических взглядах» и «величии арийской расы».