Киев может попасть в оранжевую карантинную зону. Фото: Виталий Кличко в Фейсбук

https://racurs.ua/n141817-kiev-mojet-popast-v-oranjevuu-zonu-karantina.html

Ракурс

Коронавирус в Киеве диагностирован уже у более чем 8 тыс. человек. Эпидемиологическая ситуация в Киеве приближается к оранжевой зоне.

Такая информация следует из зонирования, которое предусматривает адаптивный карантин с 1 августа. Решение по карантину в столице примут завтра, 31 июля. Сейчас Киев оказался на границе между желтой и оранжевой зонами. Об этом сообщил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан в комментарии «РБК-Украина».

Ранее в Минздраве заявляли, что Украину могут поделить на четыре зоны карантина — зеленую, желтую, оранжевую и красную.

Зеленая зона включает в себя масочный режим в местах скопления людей, обязанность соблюдать социальную дистанцию. Во время массовых мероприятий на 5 кв. м должен находиться только один человек.

Желтая зона является предупредительной и запрещает посещение домов престарелых, больниц, социальных учреждений.

Более строгой является оранжевая зона — она накладывает запрет на работу увеселительных заведений и ресторанов ночью, запрещает плановую госпитализацию в больницах, работу спортзалов и детских лагерей.

Красная зона является строжайшей и, кроме вышеуказанных запретов, предусматривает и приостановление работы общественного транспорта. Также запрещается посещение учебных заведений, деятельности кафе и ресторанов.

Напомним, за последние сутки коронавирус в Киеве обнаружили у 199 человек и это наибольшее количество новых больных с начала пандемии. По состоянию на 30 июля в столице уже 8 тыс. 131 подтвержденный случай заболевания COVID-19.