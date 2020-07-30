Київ може потрапити до помаранчевої карантинної зони. Фото: Віталій Кличко у Фейсбук

https://racurs.ua/ua/n141817-kyyiv-moje-potrapyty-do-pomarachevoyi-zony-karantynu.html

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Коронавірус у Києві діагностовано у понад 8 тис. осіб. Епідеміологічна ситуація в Києві наближається до помаранчевої зони.

Така інформація випливає із зонування, яке передбачає адаптивний карантин з 1 серпня. Рішення щодо карантину в столиці ухвалять завтра, 31 липня. Наразі Київ опинився на межі між жовтою і помаранчевою зонами. Про це повідомив голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан в коментарі «РБК-Україна».

Раніше в МОЗ заявляли, що Україну можуть поділити на чотири зони карантину — зелену, жовту, помаранчеву і червону.

Зелена зона включає в себе масковий режим в місцях скупчення людей, обов’язковість дотримуватися соціальної дистанції. Під час масових заходів на 5 кв. м повинна перебувати лише одна людина.

Жовта зона є попереджувальною й забороняє відвідування будинків для літніх людей, лікарень, соціальних установ.

Більш суворою є помаранчева зона — вона накладає заборону на роботу розважальних закладів та ресторанів вночі, забороняє планову госпіталізацію в лікарнях, роботу спортзалів та дитячих таборів.

Червона зона є найсуворішою і, окрім вищевказаних заборон, передбачає й призупинення роботи громадського транспорту. Також забороняється відвідування закладів освіти, діяльності кафе та ресторанів.

Нагадаємо, за останню добу коронавірус в Києві виявили у 199 осіб і це найбільша кількість нових хворих із початку пандемії. Станом на 30 липня в столиці вже 8 тис. 131 підтверджений випадок захворювання на COVID-19.