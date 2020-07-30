Условие прохождения полиграфа назвал Аноненко — дело Шеремета

https://racurs.ua/n141821-uslovie-prohojdeniya-poligrafa-nazval-anonenko-delo-sheremeta.html

Ракурс

Андрей Антоненко, музыкант и подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета, назвал условие для прохождения проверки на «детекторе лжи». Кроме этого, «Риффмастер» опроверг информацию об отказе от проведения следственного эксперимента без своих адвокатов, о чем заявляло следствие.

Об отказ — ложь. Мы не отказывались от каких-либо следственных действий, а настаивали на их законном проведении, при участии адвокатов, — отметил Антоненко в интервью «Украинской правде».

По словам музыканта, он также не отказывался от проверки на полиграфе.

От полиграфа мы также не отказывались. Мы предложили независимую экспертизу с привлечением иностранных специалистов, поскольку существовали обоснованные риски фальсификации со стороны следствия. Представьте, тот самый психолог, объявивший ходьбу «невербальным поведением» и подписавший этот бред, теперь предлагался мне в новой ипостаси — полиграфолога! Говорят, других у нас нет, — рассказал Антоненко.

Кроме этого, он заявил о готовности пройти следственный эксперимент в случае его освобождения из-под стражи.

То есть не будут водить на цепочке, как Юлю, и при условии, что видео сразу после этого покажут. Но этого они боятся больше всего, — резюмировал подозреваемый.



Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в 7.45 в результате взрыва авто. Вероятными исполнителями убийства, по версии следствия, является волонтер Яна Дугар, медик Юлия Кузьменко и бывший военнослужащий и музыкант Андрей Антоненко. Все трое отвергают эти обвинения.

21 мая 2020 года следствие изменило подозрение «Риффмастеру» — он превратился из организатора на исполнителя убийства. Из текста нового подозрения исчезли также формулировки о «ультранационалистических взглядах» и «величии арийской расы».