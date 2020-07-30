Учения «Си Бриз» в 2020 году. Фото: mil.gov.ua

https://racurs.ua/n141820-rossiya-ustroila-provokacii-vo-vremya-ucheniy-sea-breeze-2020-genshtab-vsu.html

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Российская Федерация провоцировала участников учений Sea Breeze-2020.

В ходе учений российские военные вмешивались в радиоэфир с предупреждениями. При этом российская сторона была проинформирована о маневрах. Об этом заявил заместитель начальника главного управления по вопросам военного сотрудничества и миротворческих операций Генерального штаба ВС Украины Андрей Ординович в эфире программы «На самом деле: Мир» на телеканале «ДОМ».

Провокации были. Например, когда мы проводили тактическое маневрирование наших кораблей, было внедрение в тот или иной коммуникационный поток информации российскими представителями, которые заявляли, что мы зашли в территориальные воды Российской Федерации. Хотя мы проводили учения в юго-западном районе Черного моря — это исключительно территориальные воды Украины, — отметил Ординович.

Одновременно командующий надводными силами в морском командовании НАТО Жанетт Моран заявила, что флот РФ пристально следил за передвижением кораблей участников учений Sea Breeze-2020. В Североатлантическом альянсе заявили, что такие действия россиян не стали неожиданностью для них.

Они пристально следили за нашим передвижением, но не вмешивались, поэтому ход учений не был нарушен, и все прошло по плану. Думаю, что их присутствие здесь — как, впрочем, и наше стали частью современного контекста, особенно в Черном море. Каждый просто выполнял поставленную задачу, каждый в соответствии со своими целями, — сказала она.

Напомним, в МОУ заявляли, что цель учений «Си Бриз-2020» — повышение уровня налаженности работы между различными подразделениями ВМС Украины, ВМС США и постоянными военно-морскими группами НАТО во время выполнения общих задач в Черном море.