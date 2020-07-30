Энди Картрайт. Фото: Rap.ua

https://racurs.ua/n141819-chasti-tela-ukrainskogo-repera-kartrayta-nashli-v-kvartire-peterburga.html

Ракурс

Энди Картрайт, украинский рэпер, был обнаружен мертвым в своей квартире в российском Петербурге. Тело обнаружили расфасованным по пяти пакетам.

Жена рэпера призналась в том, что это она расчленила тело супруга. Об этом сообщает «Интерфакс».

Сообщается, что в полицию обратился петербургский адвокат с сообщением о смерти 30-летнего мужчины — гражданина Украины Александра Юшко (более известного как Энди Картрайт). К заявителю в свою очередь обратилась супруга погибшего 36-летняя Марина Кохал.

Женщина сообщила адвокату, что ее муж погиб четыре дня назад от передозировки наркотиков. Она решила расчленить его тело и искала способ его сокрыть. Причиной такого решения подозреваемая назвала желание сохранить честное имя мужа.

Информацию подтвердили в полиции: прибыв на место происшествия, полицейские нашли труп мужчины, который был упакован в пять пакетов. Сейчас супругу рэпера задержали. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Из квартиры изъяли биоматериалы, молоток, нож, разделочную доску, ножовку по металлу, пластиковый таз и наволочку для проведения экспертизы, которая установит истинную причину смерти Энди Картрайта.

После двух громких расчленений в Петербурге депутат Госдумы Виталий Милонов выступил за то, чтобы российским СМИ запретили писать о подробностях жестоких преступлений. По словам депутата, такие новости провоцируют подражание.

Энди Картрайт родился в украинском городе Нежин, где получил образование и незадолго до начала карьеры рэпера учился в местном педагогическом университете на преподавателя английского языка.

В конце 2013 года рэпер записал свой первый альбом, после чего его пригласили приехать в Санкт-Петербург и принять участие в популярных рэп-баттлах Versus Battle. После этого он регулярно проживал в России.

Напомним, ранее мы сообщали, что репер 50 Cent устроил погром в одном из ресторанов в штате Нью-Джерси в США. Исполнитель обозлился на мужчину, который решил снять звезду на камеру.