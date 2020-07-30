Енді Картрайт. Фото: Rap.ua

https://racurs.ua/ua/n141819-chastyny-tila-ukrayinskogo-repera-kartrayta-znayshly-u-kvartyri-peterburga.html

Ракурс

Енді Картрайт, український репер, був знайдений мертвим у своїй квартирі в російському Петербурзі. Тіло виявили розфасованим по п’яти пакетах.

Дружина репера зізналася в тому, що це вона розчленувала тіло чоловіка. Про це повідомляє «Интерфакс».

Повідомляється, що в поліцію звернувся петербурзький адвокат із повідомленням про смерть 30-річного чоловіка — громадянина України Олександра Юшка (більш відомого як Енді Картрайт). До заявника так само звернулася дружина загиблого — 36-річна Марина Кохан.

Жінка повідомила адвокату, що її чоловік загинув чотири дні тому від передозування наркотиків. Вона вирішила розчленувати його тіло й шукала спосіб його приховати. Причиною такого рішення підозрювана назвала бажання зберегти чесне ім’я чоловіка.

Інформацію підтвердили в поліції. Поліцейські, прибувши на місце події, знайшли труп чоловіка, який був упакований у п’ять пакетів. Зараз дружину репера затримали. Обставини події встановлюються.

З квартири вилучили біоматеріали, молоток, ніж, обробну дошку, ножівку для металу, пластиковий таз і наволочку для проведення експертизи, яка встановить справжню причину смерті Енді Картрайта.

Після двох гучних розчленовувань у Петербурзі депутат Держдуми Віталій Мілонов виступив за те, щоб російським ЗМІ заборонили писати про подробиці жорстоких злочинів. За словами депутата, такі новини провокують наслідування.

Енді Картрайт народився в українському місті Ніжин, де здобув освіту й незадовго до початку кар'єри репера навчався в місцевому педагогічному університеті на викладача англійської мови.

Наприкінці 2013 року репер записав свій перший альбом, після чого його запросили приїхати в Санкт-Петербург і взяти участь у популярних реп-баттлах Versus Battle. Після цього він регулярно проживав у Росії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що репер 50 Cent влаштував погром в одному з ресторанів у штаті Нью-Джерсі в США. Виконавець розлютився на чоловіка, який вирішив зняти зірку на камеру.