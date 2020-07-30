Навчання «Сі Бриз» у 2020 році. Фото: mil.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n141820-rosiya-vlashtuvala-provokaciyi-pid-chas-navchan-sea-breeze-2020-genshtab-zsu.html

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Російська Федерація провокувала учасників навчань Sea Breeze-2020.

У ході навчань російські військові втручалися в радіоефір з попередженнями. При цьому російська сторона була поінформована про маневри. Про це заявив заступник начальника головного управління з питань військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу ЗС України Андрій Ординович в ефірі програми «Насправді: Світ» на телеканалі «ДОМ».

Провокації були. Наприклад, коли ми проводили тактичне маневрування наших кораблів, було впровадження в той чи інший комунікаційний потік інформації російськими представниками, які заявляли, що ми зайшли в територіальні води Російської Федерації. Хоча ми проводили навчання в південно-західному районі Чорного моря — це виключно територіальні води України, — зазначив Ординович.

Водночас командувач надводними силами в морському командуванні НАТО Жанетт Моран заявила, що флот РФ пильно стежив за пересуванням кораблів учасників навчань Sea Breeze-2020. У Північноатлантичному альянсі заявили, що такі дії росіян не стали несподіванкою для них.

Вони пильно стежили за нашим пересуванням, але не втручалися, тому хід навчань не був порушений, і все пройшло за планом. Думаю, що їхня присутність тут — як, втім, і наша стали частиною сучасного контексту, особливо в Чорному морі. Кожен просто виконував поставлене завдання, кожен відповідно до своїх цілей, — сказала вона.

Нагадаємо, в МОУ заявляли, що мета навчань «Сі Бриз-2020» — підвищення рівня налагодженості роботи між різними підрозділами ВМС України, ВМС США та постійними військово-морськими групами НАТО під час виконання спільних завдань у Чорному морі.