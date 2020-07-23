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Військові навчання "Сі Бриз". Фото: Армія-Inform

Масштабні навчання «Сі Бриз» у Чорному морі показали на фото

23 лип 2020, 12:41
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Військові навчання «Сі Бриз» проходять в акваторії Чорного моря вже у ювілейний, 20-й раз. Цього року через пандемію коронавірусу вони обмежаться лише морською фазою із залученням авіації — без контакту особового складу.

Від української сторони до морської фази залучаються корабельно-катерні тактичні групи ВМС України та Морської охорони Державної прикордонної служби України, повідомляє «Армія-Inform».

Учасники навчань направляються до контрольної точки. Фото: Армія-Inform

Метою навчань «Сі Бриз-2020» є підвищення рівню налагодженості роботи між різними підрозділами ВМС України, ВМС США та постійними військово-морськими групами НАТО під час виконання спільних завдань у Чорному морі.

Відпрацювання стрільби у Чорному морі. Фото: Армія-Inform

У цьому році до навчань залучені військові Болгарії, Грузії, Норвегії, Румунії, Іспанії, Туреччини, України і США.

Одним з перших завдань стало ведення патрулювання певних морських ділянок в режимі активного радіообміну інформацією, відпрацювання тактичного маневрування з ухиленням від атак противника та відбиття малорозмірних цілей у морі із застосуванням озброєння.

Грузинський катер, що розділив перемогу з українськими військовими. Фото: Армія-Inform

З цими завданнями успішно впоралася одна з катерних багатонаціональних тактичних груп, до складу якої увійшли катери ВМС України та Морської охорони Державної прикордонної служби і патрульний катер Військово-Морських Сил Грузії.

Навчання "Сі Бриз" у Чорному морі. Фото: Армія-Inform


Головне завдання, яке ставить керівництво перед учасниками, це відпрацювання за стандартами НАТО морських операцій, що направлені на забезпечення миру та безпеки.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що українсько-американські навчання «Сі Бриз» стартували у Чорному морі. Цього року усі заходи відбудуться без контакту особового складу — тільки за участі кораблів та авіації.


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