Rolling Stones випустила раніше невиданий трек 1974 року. Фото: consequenceofsound.net

https://racurs.ua/ua/n141513-the-rolling-stones-vypustyla-ranishe-nevydanyy-trek-1974-roku-opublikovane-audio.html

Ракурс

The Rolling Stones, легендарна рок-група з Великої Британії, випустила пісню, яка раніше ніде не публікувалася.

Трек Scarlet був записаний у 1974 році легендарним гітаристом з Led Zeppelin Джиммі Пейджом, а також бас-гітаристом Ріком Гречом із групи Blind Faith. Ця пісня буде включена в майбутній збірник Goat’s Head Soup, який повинен вийти у вересні 2020 року. Про це йдеться в заяві The Rolling Stones в Twitter.

Спочатку записаний в жовтні 1974 року цей трек ніколи не публікувався раніше, — йдеться в заяві музикантів.

За словами гітариста Кіта Річардса, пісня була записана після того, як Rolling Stones прийшли в студію під кінець запису Led Zeppelin. Він зазначив, що спочатку пісня Scarlet не замислювалася як самостійний трек, але «вийшло добре», тому група вирішила його включити в нову збірку.

Нагадаємо, у грудні YouTube оприлюднив список музичних кліпів, які найчастіше переглядаються з 2010 року. Перелік очолює відео на пісню пуерториканського музиканта Луїса Фонса Despacito, записану у січні 2017 року.