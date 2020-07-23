Rolling Stones выпустила ранее неизданный трек 1974 года. Фото: consequenceofsound.net

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Ракурс

The Rolling Stones, легендарная рок-группа из Великобритании, выпустила песню, которая ранее нигде не публиковалась.

Трек Scarlet был записан в 1974 году легендарным гитаристом Led Zeppelin Джимми Пейджем, а также бас-гитаристом Риком Гречом из группы Blind Faith. Эта песня будет включена в будущий сборник Goat’s Head Soup, который должен выйти в сентябре 2020 года. Об этом говорится в заявлении The Rolling Stones в Twitter.

Сначала записанный в октябре 1974 года этот трек никогда не публиковался ранее, — говорится в заявлении музыкантов.

По словам гитариста Кита Ричардса, песня была записана после того, как Rolling Stones пришли в студию под конец записи Led Zeppelin. Он отметил, что сначала песня Scarlet не задумывалась как самостоятельный трек, но «получилось хорошо», поэтому группа решила его включить в новую сборку.

Напомним, в декабре YouTube обнародовал список музыкальных клипов, которые чаще всего пересматриваются с 2010 года. Перечень возглавляет видео на песню пуэрториканского музыканта Луиса Фонса Despacito, записанную в январе 2017 года.