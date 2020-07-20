Морські навчання «Сі Бриз» стартували в обмеженому форматі, фото — "Мілітарний портал"

https://racurs.ua/ua/n141357-navchannya-si-bryz-startuvaly-v-obmejenomu-formati-foto-morskyh-trenuvan.html

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Навчання «Сі Бриз» стартували у Чорному морі. Цього року усі заходи відбудуться без контакту особового складу — тільки за участі кораблів та авіації.

Командувач Військово-морських сил контр-адмірал Олексій Неїжпапа розповів, що українські корабельно-катерні тактичні групи хочуть відтренувати взаємосумісність з кораблями НАТО.

До навчань залучені військові Болгарії, Грузії, Норвегії, Румунії, Іспанії, Туреччини, України і США, повідомляє «АрміяІнформ».

Відбудуться спільні тактичні маневрування, моряки тренуватимуться з організації зв’язку, протимінних дій, передачі вантажів на ходу, взаємодії з тактичною та морською авіацією, яка працюватиме тільки над морем.

Тренуватимуть й заходи протиповітряної, протикорабельної і протикатерної оборони під час переходу морем, перехоплення судна-порушника. Відбудуться й артилерійські стрільби по морським і повітряним цілям, навчання з порятунку екіпажу корабля, що зазнав лиха в морі.

Міжнародні навчання триватимуть сім днів. До них приєднається ракетний есмінець «Арлі Берк» USS Porter і патрульний протичовновий літак P-8 Poseidon ВМС США, кораблі постійної військово-морської групи НАТО, які вже прибули у Чорне море (усього понад 20 кораблів).

У зв’язку із пандемією коронавірусу, навчання «Сі Бриз» обмежаться лише морською фазою із залученням авіації. Кораблі країн-партнерів заходитимуть в українські порти виключно за необхідності дозаправлення, їхній екіпаж не контактуватиме з цивільними.