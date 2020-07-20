Учения «Си Бриз» стартовали в ограниченном формате, фото — Милитарный портал

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Учения «Си Бриз» стартовали в Черном море. В этом году все мероприятия пройдут без контакта личного состава — только с участием кораблей и авиации.

Командующий Военно-морских сил контр-адмирал Алексей Неижпапа рассказал, что украинские корабельно-катерные тактические группы хотят потренировать совместимость с кораблями НАТО.

К учениям привлечены военные Болгарии, Грузии, Норвегии, Румынии, Испании, Турции, Украины и США, сообщает «АрмияИнформ».

Состоятся совместные тактические маневрирования, моряки будут тренироваться по организации связи, противоминным действиям, передаче грузов на ходу, взаимодействию с тактической и морской авиацией, которая будет работать только над морем.

Будут тренировать и меры противовоздушной, противокорабельной и противокатерной обороны при переходе морем, действия по перехвату судна-нарушителя. Состоятся артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, учения по спасению экипажа корабля, потерпевшего бедствие в море.

Международные учения продлятся семь дней. К ним присоединился ракетный эсминец «Арли Бёрк» USS Porter и патрульный противолодочный самолет P-8 Poseidon ВМС США, корабли постоянной военно-морской группы НАТО, которые уже прибыли в Черное море (всего более 20 кораблей).

В связи с пандемией коронавируса учения «Си Бриз» ограничатся только морской фазой с привлечением авиации. Корабли стран-партнеров будут заходить в украинские порты только при необходимости дозаправки, их экипаж не будет контактировать с гражданскими лицами.