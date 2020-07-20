Выброс опасного вещества произошел возле Сум

Выброс опасного вещества произошел вблизи Сум. Фото: Depositphotos

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В Сумской области в ночь на 20 июля произошел выброс опасного токсичного вещества — одоранта. Это вещество добавляют к природному газу, оно имеет специфический запах.

Выброс произошел вблизи села Анновка. Об этом сообщил заместитель мэра Сум по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Александр Журба.

По его словам, одорант — вещество второго класса опасности. Низкие концентрации вызывают раздражение кожи и глаз, головную боль, тошноту, замедление дыхания. Поэтому жителям Сум и области посоветовали закрывать окна и увлажнять воздух в помещении. Если же человек начинает себя плохо чувствовать, он должен обратиться к врачу.

В то же время представители власти города днем 20 июля заверили, что воздух в Сумах уже чистый, а опасный одорант развеялся.

Напомним, ранее в России в городе Норильске, расположенном на севере Красноярского края, в местные водоемы попали более 20 тыс. тонн дизтоплива.