Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Викид небезпечної речовини стався поблизу Сум. Фото: Depositphotos

Викид небезпечної речовини стався поблизу Сум

20 лип 2020, 13:57
999

У Сумській області в ніч на 20 липня стався викид небезпечної токсичної речовини — одоранта. Цю речовину додають до природного газу, вона має специфічний запах.

Викид стався поблизу села Ганнівка. Про це повідомив заступник мера Сум з питань житлово-комунального господарства Олександр Журба.

За його словами, одорант — речовина другого класу небезпеки. Низькі концентрації викликають подразнення шкіри та очей, головний біль, нудоту, сповільнення дихання. Відтак мешканцям Сум та області порадили зачиняти вікна та зволожувати повітря у приміщенні. Якщо ж людина починає себе погано почувати, вона має звернутися до лікаря.


Водночас представники влади міста вдень 20 липня запевнили, що повітря у Сумах вже чисте, а небезпечний одорант розвіявся.

Нагадаємо, раніше у Росії в місті Норільську, розташованому на півночі Красноярського краю, до місцевих водойм потрапили понад 20 тис. тонн дизпалива.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів
﻿
﻿