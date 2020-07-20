Викид небезпечної речовини стався поблизу Сум. Фото: Depositphotos

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У Сумській області в ніч на 20 липня стався викид небезпечної токсичної речовини — одоранта. Цю речовину додають до природного газу, вона має специфічний запах.

Викид стався поблизу села Ганнівка. Про це повідомив заступник мера Сум з питань житлово-комунального господарства Олександр Журба.

За його словами, одорант — речовина другого класу небезпеки. Низькі концентрації викликають подразнення шкіри та очей, головний біль, нудоту, сповільнення дихання. Відтак мешканцям Сум та області порадили зачиняти вікна та зволожувати повітря у приміщенні. Якщо ж людина починає себе погано почувати, вона має звернутися до лікаря.

Водночас представники влади міста вдень 20 липня запевнили, що повітря у Сумах вже чисте, а небезпечний одорант розвіявся.

Нагадаємо, раніше у Росії в місті Норільську, розташованому на півночі Красноярського краю, до місцевих водойм потрапили понад 20 тис. тонн дизпалива.