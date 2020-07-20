Ускорение инфляции из-за эмиссии гривны прогнозируют в Минэкономики — новости Украины

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Темпы роста цен в Украине ускорятся из-за эмиссии гривны. На динамику инфляции до конца 2020 года будет влиять усиление роли кредитного канала эмиссии, поскольку власть планирует осуществить дополнительный выпуск денег для поддержки бизнеса в рамках антикризисных мер.

Рост цен будет происходить из-за повышения составляющей себестоимости товара, учитывая понесенные в период карантина убытки, — говорится также в обзоре Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Минэкономики.

Кроме этого, в обзоре отмечено, что в дальнейшем в течение 2020 года благодаря выходу из карантина ожидается постепенный рост платежеспособного спроса, в случае сохранения сравнительно низкого уровня инфляционных ожиданий, что даст возможность получить «сдержанные темпы потребительской инфляции».

Вместе с тем, несмотря на продолжающееся смягчение карантина, сейчас в Украине наблюдается увеличение числа безработных.

Кроме этого, в Минэкономики констатировали подорожание услуг, в частности туристических и транспортных, на 6%. Ускорился рост цен и на товары краткосрочного пользования (продукты составляют до 45% товаров).

Напомним, в июне рост цен на потребительском рынке замедлился до 0,2%, в то время в годовом исчислении цены выросли на 2,4%. Прежде всего это связано с более высокими темпами роста цен на преимущественно сырые продукты питания. По расчетам Минэкономики, в июне подорожание составило 11,4%.

Напомним, 10 июня в «Слуге народа» заговорили о пользе контролированной инфляции, эмиссии 300 млрд грн и намерениях раздать по 3 тыс. грн каждому украинцу для преодоления коронавирусного кризиса.