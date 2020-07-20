Прискорення інфляції через емісію гривні прогнозують у Мінекономіки — новини України

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Темпи зростання цін в Україні прискоряться через емісію гривні. На динаміку інфляції до кінця 2020 року впливатиме посилення ролі кредитного каналу емісії, оскільки влада планує здійснити додатковий випуск грошей задля підтримки бізнесу в рамках антикризових заходів.

Зростання цін відбуватиметься через підвищення складової собівартості товару, зважаючи на понесені в період карантину збитки, — йдеться в огляді Департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Мінекономіки.

Також в огляді зазначено, що в подальшому впродовж 2020 року завдяки виходу з карантину очікується поступове зростання платоспроможного попиту, що, у разі збереження порівняно низького рівня інфляційних очікувань, дасть змогу отримати «стримані темпи споживчої інфляції».

Разом з тим, попри триваюче пом’якшення карантинних обмежень поки що в Україні спостерігається збільшення частки безробітних.

Окрім цього, у Мінекономіки констатували подорожчання послуг, зокрема туристичних і транспортних, на 6%. Прискорилося зростання цін і на товари короткострокового користування (продукти становлять до 45% товарів).

Нагадаємо, у червні зростання цін на споживчому ринку уповільнилося до 0,2%, водночас у річному розрахунку ціни зросли на 2,4%. Насамперед це пов’язано з вищими темпами зростання цін на переважно сирі продукти харчування. За розрахунками Мінекономіки у червні подорожчання становило 11,4%.

Нагадаємо, 10 червня стало відомо, що емісія 300 млрд грн може чекати на Україну, якщо влада погодить концепцію виходу з коронавірусної кризи, запропоновану нардепами з президентської фракції «Слуга народу». Цю концепцію під час засідання робочої групи з напрацювання економічних заходів у Верховній Раді презентувала нардеп-«слуга» Людмила Буймістер.