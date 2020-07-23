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Военные учения "Си Бриз". Фото: Армия-Inform

Масштабные учения «Си Бриз» в Черном море показали на фото

23 июл 2020, 12:41
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Военные учения «Си Бриз» проходят в акватории Черного моря уже в юбилейный, 20-й раз. В этом году из-за пандемии коронавируса они ограничатся только морской фазой с привлечением авиации — без обмена опытом личного состава.

От украинской стороны к морской фазе привлекли корабельно-катерные тактические группы ВМС Украины и Морской охраны Государственной пограничной службы Украины, сообщает «Армия-Info».

Участники учений отправляются к контрольной точке. Фото: Армия-Inform

Целью учений «Си Бриз-2020» является повышение уровня налаженности работы между различными подразделениями ВМС Украины, ВМС США и постоянными военно-морскими группами НАТО во время выполнения совместных заданий в Черном море.

Отработка стрельбы в Черном море. Фото: Армия-Inform

В этом году в учениях участвуют военные Болгарии, Грузии, Норвегии, Румынии, Испании, Турции, Украины и США.

Грузинский катер, который разделил победу с украинскими военными. Фото: Армия-Inform

Одним из первых заданий стало ведение патрулирования морских участков в режиме радиообмена информацией, отработка тактического маневрирования с уклонением от атак противника и отражение малоразмерных целей в море с применением оружия.


С этими задачами успешно справилась одна из катерных многонациональных тактических групп, в состав которой вошли катера ВМС Украины и Морской охраны Государственной пограничной службы и патрульный катер ВМС Грузии.

Военные учения "Си Бриз". Фото: Армия-Inform

Главная задача, которую ставит руководство, это отработка морских операций по стандартам НАТО, направленных на обеспечение мира и безопасности.

Напомним, ранее мы сообщали, что украинско-американские учения «Си Бриз» стартовали в Черном море. В этом году все мероприятия пройдут без контакта личного состава — только с участием кораблей и авиации.


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