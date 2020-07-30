Экстрадиция. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n141822-sbu-polojila-glaz-na-zaderjannyh-vagnerovcev-gotovitsya-k-ekstradicii.html

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Задержанных в Беларуси боевиков частной военной компании «Вагнера» планирует экстрадировать Служба безопасности Украины (СБУ).

СБУ обратится в Офис генпрокурора и Министерство иностранных дел для того, чтобы начать процесс экстрадиции. Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в комментарии для «РБК-Украина».

Вчера, 29 июля, в Беларуси задержали 33 боевиков иностранной частной военной компании. Впоследствии стало известно, что они принадлежат к частной военной компании «Вагнера», которая известна своим участием в ряде конфликтов, которые ведет Россия, в том числе и на востоке Украины.

Правоохранители Беларуси заявили, что боевики приехали в страну для того, чтобы дестабилизировать ситуацию перед президентскими выборами. После этого против задержанных в Беларуси боевиков открыли уголовное дело.

В свою очередь президент Беларуси Александр Лукашенко назвал задержание чрезвычайным событием и во время совещания с членами Совета безопасности поручил председателю КГБ Валерию Вакульчику обратиться с требованием к российским государственным органам предоставить объяснения по этому поводу.

Также власть Беларуси усилила контроль на границе с РФ после задержания под Минском российских наемников.

Напомним, ранее мы сообщали, что боевиков «Вагнера» в Беларуси подозревают в подготовке теракта. Сейчас боевики дают показания в рамках следственных действий.