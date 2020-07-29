Протест ультрас «Динамо». Фото: Владислав Мусієнко

https://racurs.ua/ua/n141755-fanaty-dynamo-protestuvaly-proty-pryznachennya-luchesku-z-yavylysya-yaskravi-foto-y-video.html

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Ультрас «Динамо» Київ 28 липня протестували проти призначення на посаду головного тренера команди Мірчи Луческу.

Фанати розгнівані, що головним тренером став спеціаліст, який 12 років очолював головного суперника киян — донецький «Шахтар» та неодноразово вкрай різко коментував гру біло-синіх. Луческу заявляв, що футбольні судді підігрують «Динамо». Про це повідомляє «BBC Україна».

Уболівальники зібралися біля стадіону ім. Лобановського, де відбувалося урочисте представлення нового тренера команді. Фанати вилазили на огорожу, викрикували образливі гасла на адресу Луческу, кидали димові шашки та палили фаєри. Також вони влаштували своєрідний коридор ганьби президенту «Динамо» Ігорю Суркісу.

Нагадаємо, 74-річний румунський тренер Мірча Луческу подав у відставку з посади головного тренера футбольного «Динамо» Київ, хоча чотири дні тому очолив столичний клуб. Він зізнався, що вирішив піти з «Динамо» через протести вболівальників. Згодом ЗМІ повідомили, що президент клубу Ігор Суркіс вмовив Луческу залишитися.

Раніше ультрас «Динамо» вкрай негативно сприйняли призначення Луческу головним тренером. Фанати мотивували це тим, що іноземний спеціаліст впродовж 12 років тренував донецький «Шахтар».