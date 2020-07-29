РФ звинуватили у поширенні дезінформації про COVID-19. Фото: i2.wp.com

https://racurs.ua/ua/n141754-rosiu-zvynuvatyly-u-poshyrenni-dezinformaciyi-pro-koronavirus-associated-press.html

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Спецслужби Російської Федерації використовують щонайменше три англомовних сайти для поширення дезінформації про пандемію коронавірусу.

На інформаційних ресурсах InfoRos.ru, Infobrics. org та OneWorld. press впродовж останніх трьох місяців опублікували приблизно 150 фейкових матеріалів про COVID-19. Про це повідомляє AP з посиланням на двох чиновників США, які анонімно поділилися інформацією.

За словами американських високопосадовців, на веб-ресурсах розміщували інформацію про те, російське медичне обладнання у США сприяє поліпшенню відносин між країнами та про начебто китайські заяви про те, що коронавірус — це біологічна зброя. Також на цих сайтах пишуть про американські події та глобальну політику.

У Вашингтоні занепокоєні, що Москва намагається підірвати зусилля США щодо подолання коронавірусної кризи перед президентськими виборами у листопаді 2020 року. ЗМІ пишуть, що за роботу сайтів відповідали колишні співробітники Головного розвідувального управління Міноборони РФ.

Нагадаємо, США, Канада і Велика Британія звинуватили Росію у спробі крадіжки даних про розробку противірусної вакцини від COVID-19 за допомогою хакерської атаки. Відразу після цієї заяви в РФ повідомили нібито про створення власної вакцини.