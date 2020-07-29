РФ обвинили в распространении дезинформации о COVID-19. Фото: i2.wp.com

https://racurs.ua/n141754-rossiu-obvinili-v-rasprostranenii-dezinformacii-o-koronaviruse-associated-press.html

Ракурс

Спецслужбы Российской Федерации используют как минимум три англоязычных сайта для распространения дезинформации о пандемии коронавируса.

На информационных ресурсах InfoRos.ru, Infobrics. org и OneWorld. press протяжении последних трех месяцев опубликовали примерно 150 фейковых материалов о COVID-19. Об этом сообщает AP со ссылкой на двух чиновников США, которые анонимно поделились информацией.

По словам американских чиновников, на веб-ресурсах размещали информацию о том, российское медицинское оборудование в США способствует улучшению отношений между странами и о якобы китайские заявления о том, что коронавирус — это биологическое оружие. Также на этих сайтах пишут об американских событиях и глобальной политике.

В Вашингтоне обеспокоены, что Москва пытается подорвать усилия США по преодолению коронавирусного кризиса перед президентскими выборами в ноябре 2020 года. СМИ пишут, что за работу сайтов отвечали бывшие сотрудники Главного разведывательного управления Минобороны РФ.

Напомним, США, Канада и Великобритания обвинили Россию в попытке кражи данных о разработке противовирусной вакцины от COVID-19 с помощью хакерской атаки. Сразу после этого заявления в РФ сообщили якобы о создании собственной вакцины.