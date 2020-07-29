Откроются ли школы 1 сентября, рассказали в Минздраве

Учебный процесс с 1 сентября начнется в большинстве школ

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Школы 1 сентября заработают в большинстве городов и районов.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил об этом в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает ТСН.

Сейчас мы наблюдаем, что в подавляющем числе городов и районов дети пойдут в школу 1 сентября, — отметил Степанов.

По его словам, 30 июля состоится совещание по этому вопросу. Будут созданы правила пребывания детей в школах.

Они не сложные. Мы же учитываем, что это дети, — подчеркнул министр.



Учебные заведения в Украине ушли на карантин 12 марта в связи с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19. В результате ученикам и студентам пришлось завершать учебный год в онлайн-режиме.

Напомним, в середине июля Степанов сообщал, что в коронавирусных правилах для посещения школ учащимися пропишут методику измерения температуры тела.