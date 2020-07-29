Откроются ли школы 1 сентября, рассказали в Минздраве

Откроются ли школы 1 сентября, рассказали в Минздравеhttps://racurs.ua/n141753-otkroutsya-li-shkoly-1-sentyabrya-rasskazali-v-minzdrave.htmlРакурс
Школы 1 сентября заработают в большинстве городов и районов.
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил об этом в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает ТСН.
Сейчас мы наблюдаем, что в подавляющем числе городов и районов дети пойдут в школу 1 сентября, — отметил Степанов.
По его словам, 30 июля состоится совещание по этому вопросу. Будут созданы правила пребывания детей в школах.
Они не сложные. Мы же учитываем, что это дети, — подчеркнул министр.
Учебные заведения в Украине ушли на карантин 12 марта в связи с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19. В результате ученикам и студентам пришлось завершать учебный год в онлайн-режиме.
Напомним, в середине июля Степанов сообщал, что в коронавирусных правилах для посещения школ учащимися пропишут методику измерения температуры тела.