Чи відкриються школи 1 вересня, розповіли у МОЗ

Навчальний процес з 1 вересня розпочнеться у більшості шкіл

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Школи 1 вересня запрацюють у більшості міст і районів.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив про це в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє ТСН.

Зараз ми спостерігаємо, що в переважній кількості міст і районів діти підуть до школи 1 вересня, — зазначив Степанов.

За його словами, 30 липня відбудеться нарада з цього питання. Будуть створені правила перебування дітей у школах.

Вони не складні. Ми ж враховуємо, що це діти, — наголосив міністр.



Навчальні заклади в Україні пішли на карантин 12 березня у зв’язку з епідемією коронавірусної хвороби COVID-19. В результаті учням та студентам довелося завершувати навчальний рік в онлайн-режимі.

Нагадаємо, в середині липня Степанов повідомляв, що в коронавірусних правилах для відвідування шкіл учнями пропишуть методику вимірювання температури тіла.