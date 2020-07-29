Чи відкриються школи 1 вересня, розповіли у МОЗ

Чи відкриються школи 1 вересня, розповіли у МОЗhttps://racurs.ua/ua/n141753-chy-vidkryutsya-shkoly-1-veresnya-rozpovily-u-moz.htmlРакурс
Школи 1 вересня запрацюють у більшості міст і районів.
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив про це в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє ТСН.
Зараз ми спостерігаємо, що в переважній кількості міст і районів діти підуть до школи 1 вересня, — зазначив Степанов.
За його словами, 30 липня відбудеться нарада з цього питання. Будуть створені правила перебування дітей у школах.
Вони не складні. Ми ж враховуємо, що це діти, — наголосив міністр.
Навчальні заклади в Україні пішли на карантин 12 березня у зв’язку з епідемією коронавірусної хвороби COVID-19. В результаті учням та студентам довелося завершувати навчальний рік в онлайн-режимі.
Нагадаємо, в середині липня Степанов повідомляв, що в коронавірусних правилах для відвідування шкіл учнями пропишуть методику вимірювання температури тіла.