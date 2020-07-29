Протест ультрас «Динамо». Фото: Владислав Мусиенко

https://racurs.ua/n141755-fanaty-dinamo-protestovali-protiv-naznacheniya-luchesku-poyavilis-yarkie-foto-i-video.html

Ракурс

Ультрас «Динамо» Киев 28 июля протестовали против назначения на должность главного тренера команды Мирчи Луческу.

Фанаты разгневаны, что главным тренером стал специалист, который 12 лет возглавлял главного соперника киевлян — донецкий «Шахтер» и неоднократно крайне резко комментировал игру бело-синих. Луческу заявлял, что футбольные судьи подыгрывают «Динамо». Об этом сообщает «BBC Україна».

Болельщики собрались у стадиона им. Лобановского, где происходило торжественное представление нового тренера команде. Фанаты взбирались на забор, выкрикивали оскорбительные лозунги в адрес Луческу, бросали дымовые шашки и жгли файеры. Также они устроили своеобразный коридор позора президенту «Динамо» Игорю Суркису.

Напомним, 74-летний румынский тренер Мирча Луческу подал в отставку с поста главного тренера футбольного «Динамо» Киев, хотя четыре дня назад возглавил столичный клуб. Он признался, что решил уйти из «Динамо» из-за протестов болельщиков. Впоследствии СМИ сообщили, что президент клуба Игорь Суркис уговорил Луческу остаться.

Ранее ультрас «Динамо» крайне негативно восприняли назначение Луческу главным тренером. Фанаты мотивировали это тем, что иностранный специалист в течение 12 лет тренировал донецкий «Шахтер».