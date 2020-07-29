Фанаты «Динамо» протестовали против назначения Луческу, появились яркие фото и видеоhttps://racurs.ua/n141755-fanaty-dinamo-protestovali-protiv-naznacheniya-luchesku-poyavilis-yarkie-foto-i-video.htmlРакурс
Ультрас «Динамо» Киев 28 июля протестовали против назначения на должность главного тренера команды Мирчи Луческу.
Фанаты разгневаны, что главным тренером стал специалист, который 12 лет возглавлял главного соперника киевлян — донецкий «Шахтер» и неоднократно крайне резко комментировал игру бело-синих. Луческу заявлял, что футбольные судьи подыгрывают «Динамо». Об этом сообщает «BBC Україна».
Болельщики собрались у стадиона им. Лобановского, где происходило торжественное представление нового тренера команде. Фанаты взбирались на забор, выкрикивали оскорбительные лозунги в адрес Луческу, бросали дымовые шашки и жгли файеры. Также они устроили своеобразный коридор позора президенту «Динамо» Игорю Суркису.
Напомним, 74-летний румынский тренер Мирча Луческу подал в отставку с поста главного тренера футбольного «Динамо» Киев, хотя четыре дня назад возглавил столичный клуб. Он признался, что решил уйти из «Динамо» из-за протестов болельщиков. Впоследствии СМИ сообщили, что президент клуба Игорь Суркис уговорил Луческу остаться.
Ранее ультрас «Динамо» крайне негативно восприняли назначение Луческу главным тренером. Фанаты мотивировали это тем, что иностранный специалист в течение 12 лет тренировал донецкий «Шахтер».