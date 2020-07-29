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Протест ультрас «Динамо». Фото: Владислав Мусиенко

Фанаты «Динамо» протестовали против назначения Луческу, появились яркие фото и видео

29 июл 2020, 10:56
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Ультрас «Динамо» Киев 28 июля протестовали против назначения на должность главного тренера команды Мирчи Луческу.

Фанаты разгневаны, что главным тренером стал специалист, который 12 лет возглавлял главного соперника киевлян — донецкий «Шахтер» и неоднократно крайне резко комментировал игру бело-синих. Луческу заявлял, что футбольные судьи подыгрывают «Динамо». Об этом сообщает «BBC Україна».

Болельщики собрались у стадиона им. Лобановского, где происходило торжественное представление нового тренера команде. Фанаты взбирались на забор, выкрикивали оскорбительные лозунги в адрес Луческу, бросали дымовые шашки и жгли файеры. Также они устроили своеобразный коридор позора президенту «Динамо» Игорю Суркису.

Протест ультрас «Динамо». Фото: Владислав Мусиенко

Протест ультрас «Динамо». Фото: Владислав Мусиенко

Протест ультрас «Динамо». Фото: Владислав Мусиенко

Протест ультрас «Динамо». Фото: Владислав Мусиенко

Протест ультрас «Динамо». Фото: Владислав Мусиенко


Напомним, 74-летний румынский тренер Мирча Луческу подал в отставку с поста главного тренера футбольного «Динамо» Киев, хотя четыре дня назад возглавил столичный клуб. Он признался, что решил уйти из «Динамо» из-за протестов болельщиков. Впоследствии СМИ сообщили, что президент клуба Игорь Суркис уговорил Луческу остаться.

Ранее ультрас «Динамо» крайне негативно восприняли назначение Луческу главным тренером. Фанаты мотивировали это тем, что иностранный специалист в течение 12 лет тренировал донецкий «Шахтер».


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