Акция возле КГГА. Фото: ОО «Стоп Произволу»

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Митинг под зданием Киевской городской государственной администрации 30 июля устроили активисты.

Демонстранты требуют прекратить коррупционные схемы «смотрящего» за Киевом Дениса Комарницкого, народного депутата Николая Тищенко и его свояка Германа Блинова. В связях с этими людьми и покрывании их схем они обвинили мэра Киева Виталия Кличко. Об этом говорится на странице общественной организации «Стоп произволу» в Facebook.

В публикации говорится о том, что мэр столицы издал распоряжение о выделении почти 400 млн грн на ООО «Эко-Строй-Трейд». Отмечается, что, по информации журналистов, эта компания в последние годы получила из бюджета города 6 млрд грн на достройку Подольского моста и еще более 1 млрд грн на строительство 1,8 км Окружной.

Поэтому здесь возникает логичный вопрос к мэру Кличко: или он в доле с Комарницким, Тищенко и Блиновым, если продолжает выделять деньги на их компанию и покрывать их коррупционные схемы? — отмечают активисты.

Участники митинга требуют Кличко объяснить, почему он до сих пор не уволил якобы коррумпированных руководителей Департамента градостроительства и архитектуры КГГА Александра Свистунова, Юрия Тация и Александра Яструбенка.

Напомним, в июне народный депутат от «Слуги народа» Гео Лерос, заявил, что глава Офиса президента Андрей Ермак, народный депутат Николай Тищенко и бывший депутат Киевсовета Денис Комарницкий причастны к коррупции. Кроме того, Комарницкого считают так называемым «смотрящим» за Киевом.