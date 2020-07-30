Стародавню християнську церкву знайшли в Ізраїлі — новини науки

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Ракурс

Давню християнську церкву виявили археологи в ході розкопок села Кафр Кама, розташованого поруч із горою Тавор на півночі Ізраїлю. Відомо, що церква була зведена понад тисячоліття тому.

Руїни храму виявили під час підготовчих робіт до будівництва дитячого майданчика в селі, де проживає невелика громада черкесів. Вчені вважають, що церкву спорудили в шостому-сьомому столітті нашої ери, повідомляє Haaretz.

Розміри основної частини храму складають 36 на 12 м. Церкву збудували наприкінці Візантійської епохи, напередодні мусульманського завоювання Ізраїлю. Її підлогу було прикрашено барвистою мозаїкою, яка частково збереглася.

Перед храмом розташовано двір, а входили в храм через притвор. Поруч із церквою — ряди однотипних приміщень, частину з яких вдалося виявити завдяки радару. Археологи не виключають, що церква входила до складу монастиря.

Внутрішнє приміщення церкви розділено на три апсиди. Підлога основного і бічних нефів була мозаїчною. Під час прикрашання особлива увага приділялася геометричним і рослинним мотивам, використовувалися камені синього, чорного і червоного кольорів. Окрім цього, археологи виявили кам’яний ковчег, в якому зберігалися мощі святих.

За даними ЗМІ, в цьому районі знаходиться близько 100 церков, що відносяться до того ж періоду. Але виявлена нині церква за 1,4 тис. років досить добре збереглася. Це другий храм, знайдений в Кафр Камі. На початку 1960-х років тут розкопали церкву початку шостого століття нашої ери.