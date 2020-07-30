Рекомендації щодо навчання з 1 вересня дало МОЗ — карантин в Україні

https://racurs.ua/ua/n141829-yakym-bude-navchannya-u-zakladah-osvity-z-yavylysya-oficiyni-rekomendaciyi-moz-dokument.html

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Карантин в Україні триватиме щонайменше до 31 серпня. Яким буде навчання у закладах освіти з 1 вересня в умовах адаптивного карантину, розповіли в Міністерстві охорони здоров’я України. Сьогодні головний санітарний лікар Віктор Ляшко затвердив тимчасові рекомендації щодо організації навчального процесу.

Йдеться про постанову № 42 від 30 липня. Ці рекомендації опублікувала глава департаменту освіти столиці Олена Фіданян у Facebook.

Рекомендації:

до роботи не допускаються працівники закладу з температурою понад 37,2°C;

керівник закладу має розробити маршрути та графік допуску учнів до школи так, щоб уникнути скупчень людей;

учні та працівники шкіл, технікумів, університетів тощо мають розуміти заходи профілактики проти COVID-19, а також вміти розпізнавати симптоми захворювання;

якщо в учня/учениці виявили симптоми захворювання за відсутності батьків, його/її рекомендують тимчасово ізолювати в спеціально відведеному приміщенні та проінформувати про це батьків;

вчителі перед заняттями опитують учнів щодо самопочуття та обстежують на ознаки респіраторних захворювань;

мінімізувати переміщення учнів закладом — наприклад, проводити всі заняття в одному кабінеті;

пересуватися та заходити в приміщення школи потрібно в масці, під час занять маску можна не використовувати;

скласти розклад так, щоби заняття в різних класах починалися та закінчувалися у різний час;

у туалетах повинні бути антисептик, рідке мило та паперові рушники (або електросушарки для рук). Забороняється використання багаторазових рушників;

за можливості забезпечити проведення занять на свіжому повітрі;

провітрювати класи після кожного заняття впродовж 10 хв;

розмістити на території закладу контейнери для використаних засобів індивідуального захисту з написом «Використані маски та рукавички».

Також працівники навчального закладу мають пройти інструктаж щодо того, як запобігати поширенню коронавірусної інфекції, дотримуватися правил респіраторної гігієни тощо. Персонал мають забезпечити захисними масками із розрахунку: одна маска на три робочі години. Після кожної зміни маски важливо вимити руки з милом або обробити антисептиком.

Нагадаємо, в середині липня глава МОЗ Максим Степанов повідомляв, що в коронавірусних правилах для відвідування шкіл учнями пропишуть методику вимірювання температури тіла.

Навчальні заклади в Україні пішли на карантин 12 березня у зв’язку з епідемією коронавірусної хвороби COVID-19. Внаслідок цього учням та студентам довелося завершувати навчальний рік в онлайн-режимі.