Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рекомендації щодо навчання з 1 вересня дало МОЗ — карантин в Україні

Яким буде навчання у закладах освіти — з’явилися офіційні рекомендації МОЗ (ДОКУМЕНТ)

30 лип 2020, 15:00
999

Карантин в Україні триватиме щонайменше до 31 серпня. Яким буде навчання у закладах освіти з 1 вересня в умовах адаптивного карантину, розповіли в Міністерстві охорони здоров’я України. Сьогодні головний санітарний лікар Віктор Ляшко затвердив тимчасові рекомендації щодо організації навчального процесу.

Йдеться про постанову № 42 від 30 липня. Ці рекомендації опублікувала глава департаменту освіти столиці Олена Фіданян у Facebook.

Рекомендації:

  • до роботи не допускаються працівники закладу з температурою понад 37,2°C;

  • керівник закладу має розробити маршрути та графік допуску учнів до школи так, щоб уникнути скупчень людей;

  • учні та працівники шкіл, технікумів, університетів тощо мають розуміти заходи профілактики проти COVID-19, а також вміти розпізнавати симптоми захворювання;

  • якщо в учня/учениці виявили симптоми захворювання за відсутності батьків, його/її рекомендують тимчасово ізолювати в спеціально відведеному приміщенні та проінформувати про це батьків;

  • вчителі перед заняттями опитують учнів щодо самопочуття та обстежують на ознаки респіраторних захворювань;

  • мінімізувати переміщення учнів закладом — наприклад, проводити всі заняття в одному кабінеті;

  • пересуватися та заходити в приміщення школи потрібно в масці, під час занять маску можна не використовувати;

  • скласти розклад так, щоби заняття в різних класах починалися та закінчувалися у різний час;

  • у туалетах повинні бути антисептик, рідке мило та паперові рушники (або електросушарки для рук). Забороняється використання багаторазових рушників;

  • за можливості забезпечити проведення занять на свіжому повітрі;

  • провітрювати класи після кожного заняття впродовж 10 хв;

  • розмістити на території закладу контейнери для використаних засобів індивідуального захисту з написом «Використані маски та рукавички».

Рекомендації щодо навчання з 1 вересня дало МОЗ — карантин в Україні

Рекомендації щодо навчання з 1 вересня дало МОЗ — карантин в Україні

Рекомендації щодо навчання з 1 вересня дало МОЗ — карантин в Україні

Рекомендації щодо навчання з 1 вересня дало МОЗ — карантин в Україні

Рекомендації щодо навчання з 1 вересня дало МОЗ — карантин в Україні

Рекомендації щодо навчання з 1 вересня дало МОЗ — карантин в Україні

Також працівники навчального закладу мають пройти інструктаж щодо того, як запобігати поширенню коронавірусної інфекції, дотримуватися правил респіраторної гігієни тощо. Персонал мають забезпечити захисними масками із розрахунку: одна маска на три робочі години. Після кожної зміни маски важливо вимити руки з милом або обробити антисептиком.


Нагадаємо, в середині липня глава МОЗ Максим Степанов повідомляв, що в коронавірусних правилах для відвідування шкіл учнями пропишуть методику вимірювання температури тіла.

Навчальні заклади в Україні пішли на карантин 12 березня у зв’язку з епідемією коронавірусної хвороби COVID-19. Внаслідок цього учням та студентам довелося завершувати навчальний рік в онлайн-режимі.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів
﻿
﻿