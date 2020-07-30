4 млн грн хабаря вимагали в бізнесменів за списання штрафів. Фото: Українська правда

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Бротьба з корупцією в Україні триває. Правоохоронці затримали чоловіка, який вимагав 4 млн грн хабаря у представника двох підприємств за здійснення впливу на Антимонопольний комітет України (АМКУ).

За грошову «винагороду» він обіцяв винести на користь цих підприємств рішення про зменшення розміру штрафних санкцій, що були накладені на підприємства через порушення законодавства. Про це повідомляє прес-центр Офісу генпрокурора.





Під час одержання першої частини хабаря, сума якої склала 600 тис. грн, посадовця затримали. Наразі проводяться слідство і вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу у виді утримання під вартою.





Наразі особу затримано за фактом одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаної з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369−2 КК України).



Досудове розслідування здійснюється Головним слідчим управлінням Нацполіції України за супроводом Управління стратегічних розслідувань в м. Києві Департаменту стратегічних розслідувань.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що хабаря в 800 тис. дол. пропонували голові Фонду держмайна Дмитру Сенниченку. Чиновника хотіли підкупити в обмін на призначення двох осіб на чолі держпідприємств, а також продовження угоди між одним із цих ДП та комерційною структурою. Хабарників узяли на «гарячому» під час передачі першого траншу — 200 тис. дол.