Володимир Путін (ліворуч) та Дональд Трамп (праворуч), фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/ua/n141836-tramp-zaklykav-perenesty-prezydentski-vybory-u-ssha.html

Ракурс

Вибори в США, які мають відбутися восени цього року, можуть перенести. Таку пропозицію висунув президент США Дональд Трамп.

Голова Штатів хоче перенести голосування через коронавірус. Відповідне повідомлення опубліковане у Твіттері президента США.

У ньому Трамп розкритикував можливість проведення виборів в умовах епідемії коронавірусу шляхом голосування поштою.

На його думку, такі вибори будуть «найбільш неточними та шахрайськими».

Це буде великим сум’яттям для США, — заявив Трамп.

Він запропонував відкласти проведення виборів на той час, коли люди вже зможуть безпечно та належним чином проголосувати.

Це перший випадок, коли Трамп публічно підняв питання можливості перенесення президентських виборів у США, які мають відбутися у листопаді цього року. Раніше він критикував можливість голосування на виборах поштою, вважаючи такий спосіб вразливим до шахрайства.

На початку цього місяця шість американських штатів планували провести президентські вибори шляхом голосування поштою:

Каліфорнія;

Юта;

Гаваї;

Колорадо;

Орегон;

Вашингтон.

Загалом у близько половині штатів у виборців є можливість за запитом проголосувати поштою.

США наразі посідають перше місце за кількістю виявлених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. З початку епідемії там зареєстровано понад 4,5 млн випадків коронавірусу.

Нагадаємо, один із фаворитів американських президентських виборів — представник Демократичної партії Джо Байден, у середині липня, посилаючись на дані розвідки, заявив, що Росія знову намагається втрутитися у виборчий процес у США.