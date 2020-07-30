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Ракурс
Условия въезда украинцев в Болгарию упрощены, фото: Visasam.ru

Без карантина и тестов — Болгария упростила условия въезда украинцам

30 июл 2020, 17:33
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Болгария с 31 июля упрощает условия въезда для украинцев в условиях пандемии коронавирусной болезни COVID-19.

Украинцам не нужно будет предъявлять подтверждение тестирования на коронавирус и проходить 14-дневный карантин по прибытии в эту страну. Об этом говорится в соответствующем распоряжении Министерства здравоохранения Болгарии.

В тексте распоряжения указано, что такие условия будут действовать в период с 31 июля по 31 августа.

Фрагмент распоряжения Минздрава Болгарии

Стоит добавить, что в течение этого месяца позиция Болгарии в отношении граждан Украины в вопросе въезда несколько раз менялось.


Сначала с 16 июля для украинцев были отменены требования относительно тестов на коронавирус и прохождения карантина. Однако два дня назад, 28 июля, появилось распоряжение Минздрава Болгарии, согласно которому с 30 июля украинцам для въезда в эту страну нужно иметь отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

Напомним, в Киеве зафиксировано наибольшее за время эпидемии количество выявленных случаев коронавируса.

Источник: Ракурс


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