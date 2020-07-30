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Условия въезда украинцев в Болгарию упрощены, фото: Visasam.ru
Без карантина и тестов — Болгария упростила условия въезда украинцамhttps://racurs.ua/n141837-bez-karantina-i-testov-bolgariya-uprostila-usloviya-vezda-ukraincam.htmlРакурс
Болгария с 31 июля упрощает условия въезда для украинцев в условиях пандемии коронавирусной болезни COVID-19.
Украинцам не нужно будет предъявлять подтверждение тестирования на коронавирус и проходить 14-дневный карантин по прибытии в эту страну. Об этом говорится в соответствующем распоряжении Министерства здравоохранения Болгарии.
В тексте распоряжения указано, что такие условия будут действовать в период с 31 июля по 31 августа.
Стоит добавить, что в течение этого месяца позиция Болгарии в отношении граждан Украины в вопросе въезда несколько раз менялось.
Сначала с 16 июля для украинцев были отменены требования относительно тестов на коронавирус и прохождения карантина. Однако два дня назад, 28 июля, появилось распоряжение Минздрава Болгарии, согласно которому с 30 июля украинцам для въезда в эту страну нужно иметь отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.
Напомним, в Киеве зафиксировано наибольшее за время эпидемии количество выявленных случаев коронавируса.
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