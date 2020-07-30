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Туризм в мире подвергается значительным ограничениям из-за эпидемии коронавируса, фото: «Пронедра»
Евросоюз обновил список «въездных стран» — попала ли в него Украинаhttps://racurs.ua/n141842-evrosouz-obnovil-spisok-vezdnyh-stran-popala-li-tuda-ukraina.htmlРакурс
Евросоюз обновил список стран, на въезд граждан которых нет ограничений в условиях эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.
Украина в этот список еще не попала. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на сайте Европейского совета.
Этот список пересматривают каждые две недели, решение о включении в него принимается на основе данных об эпидемиологической ситуации в соответствующих государствах.
Новый список, по сравнению с предыдущим, стал несколько меньше — из него исключили Алжир.
Таким образом, в этот список пока входят:
- Австралия;
- Канада;
- Грузия;
- Япония;
- Марокко;
- Новая Зеландия;
- Руанда;
- Южная Корея;
- Таиланд;
- Тунис;
- Уругвай;
- Китай (при условии подтверждения взаимности).
С гражданами ряда карликовых стран Европы (Андорра, Монако, Сан-Марино и Ватикан) в этом контексте рекомендуется обращаться как с гражданами Евросоюза.
Напомним, Болгария с 31 июля упрощает условия въезда для украинцев.
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