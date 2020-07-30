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Ракурс
Туризм в мире подвергается значительным ограничениям из-за эпидемии коронавируса, фото: «Пронедра»

Евросоюз обновил список «въездных стран» — попала ли в него Украина

30 июл 2020, 18:56
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Евросоюз обновил список стран, на въезд граждан которых нет ограничений в условиях эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.

Украина в этот список еще не попала. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на сайте Европейского совета.

Этот список пересматривают каждые две недели, решение о включении в него принимается на основе данных об эпидемиологической ситуации в соответствующих государствах.

Новый список, по сравнению с предыдущим, стал несколько меньше — из него исключили Алжир.

Таким образом, в этот список пока входят:


  • Австралия;
  • Канада;
  • Грузия;
  • Япония;
  • Марокко;
  • Новая Зеландия;
  • Руанда;
  • Южная Корея;
  • Таиланд;
  • Тунис;
  • Уругвай;
  • Китай (при условии подтверждения взаимности).

С гражданами ряда карликовых стран Европы (Андорра, Монако, Сан-Марино и Ватикан) в этом контексте рекомендуется обращаться как с гражданами Евросоюза.

Напомним, Болгария с 31 июля упрощает условия въезда для украинцев.

Источник: Ракурс


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