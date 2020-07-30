Туризм в мире подвергается значительным ограничениям из-за эпидемии коронавируса, фото: «Пронедра»

https://racurs.ua/n141842-evrosouz-obnovil-spisok-vezdnyh-stran-popala-li-tuda-ukraina.html

Ракурс

Евросоюз обновил список стран, на въезд граждан которых нет ограничений в условиях эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.

Украина в этот список еще не попала. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на сайте Европейского совета.

Этот список пересматривают каждые две недели, решение о включении в него принимается на основе данных об эпидемиологической ситуации в соответствующих государствах.

Новый список, по сравнению с предыдущим, стал несколько меньше — из него исключили Алжир.

Таким образом, в этот список пока входят:

Австралия;

Канада;

Грузия;

Япония;

Марокко;

Новая Зеландия;

Руанда;

Южная Корея;

Таиланд;

Тунис;

Уругвай;

Китай (при условии подтверждения взаимности).

С гражданами ряда карликовых стран Европы (Андорра, Монако, Сан-Марино и Ватикан) в этом контексте рекомендуется обращаться как с гражданами Евросоюза.

Напомним, Болгария с 31 июля упрощает условия въезда для украинцев.