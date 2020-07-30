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Задержали "минера" станции метро "Вокзальная" в Киеве

Задержали «минера» станции метро «Вокзальная» в Киеве (ФОТО)

30 июл 2020, 18:47
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В Киеве задержали мужчину, который в среду, 29 июля, сообщил о минировании станции метро «Вокзальная». Сообщение оказалось ложным.

«Минером» оказался 29-летний киевлянин. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Минер" станции метро. Фото: Прокуратура Киева

В полиции заявили, что злоумышление уже установлен и задержан в порядке ст. 208 УПК Украины (задержание уполномоченным должностным лицом). Мужчине объявили о подозрении, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.


Мотивы поступка мужчины выясняет следствие.

Напомним, 29 июля неизвестный человек по спецлинии «102» заявил о подготовке взрыва на станции метро «Вокзальная». Станция метро была закрыта на вход и выход. 22 июля также поступал анонимный звонок о минировании станции «Вокзальная». В результате проверки никаких взрывоопасных предметов в подземке обнаружено не было.

Источник: Ракурс


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