Задержали "минера" станции метро "Вокзальная" в Киеве

https://racurs.ua/n141841-zaderjali-minera-stancii-metro-vokzalnaya-v-kieve-foto.html

Ракурс

В Киеве задержали мужчину, который в среду, 29 июля, сообщил о минировании станции метро «Вокзальная». Сообщение оказалось ложным.

«Минером» оказался 29-летний киевлянин. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.





В полиции заявили, что злоумышление уже установлен и задержан в порядке ст. 208 УПК Украины (задержание уполномоченным должностным лицом). Мужчине объявили о подозрении, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Мотивы поступка мужчины выясняет следствие.

Напомним, 29 июля неизвестный человек по спецлинии «102» заявил о подготовке взрыва на станции метро «Вокзальная». Станция метро была закрыта на вход и выход. 22 июля также поступал анонимный звонок о минировании станции «Вокзальная». В результате проверки никаких взрывоопасных предметов в подземке обнаружено не было.