Затримали "мінера" ​​станції метро "Вокзальна" в Києві. Фото: Pixabay

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Ракурс

У Києві затримали чоловіка, який в середу, 29 липня, повідомив про замінування станції метро «Вокзальна». Повідомлення виявилося неправдивим.

«Мінером» виявився 29-річний киянин. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.





У поліції заявили, що зловмисник вже встановлений і затриманий в порядку ст. 208 КПК України (затримання уповноваженою посадовою особою). Чоловікові оголосили про підозру, зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Мотиви вчинку чоловіка з’ясовує слідство.

Нагадаємо, 29 липня невідомий чоловік по спецлінії «102» заявив про підготовку вибуху на станції метро «Вокзальна». Станція метро була закрита на вхід і вихід. 22 липня також надходив анонімний дзвінок про замінування станції «Вокзальна». В результаті перевірки ніяких вибухонебезпечних предметів в підземці виявлено не було.