Погода на 31 липня. Фото: Pixabay

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Ракурс

Погода в Україні 31 липня буде дощовою у південних та східних регіонах, а також у Чернівецькій області. Вдень на півдні України очікуються грози і шквали 15−20 м/с.

Крім того, дощ триватиме весь день, а також продовжиться вночі. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Температура повітря вночі складе 11−22°. Вдень термометри покажуть 25−37° на заході й до 32° вище нуля в інших регіонах.

Погода в Києві 31 липня буде теплою. Опадів не очікується. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 14−16°, вдень — піднімуться до 22−24°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода у Львові впродовж доби буде сонячною. Температура повітря вночі складе 13−15°, вдень — 23−25​​°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода в Одесі буде дощова весь день. Температура повітря вночі опуститься до 20−22°, вдень — підніметься до 29−31°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода в Дніпрі також буде дощовою, очікуються грози. Вночі термометри покажуть 17−19°, вдень — 27−29 °. Вітер західний, 5−10 м/с.

Погода в Харкові 31 липня очікується з дощем удень, а вночі — без опадів. Температура повітря складе 16−18° вночі та 27−29° вдень. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатті вночі очікується сонячна, без опадів. Синоптики прогнозують температуру повітря вночі 14−16° і 25−27° вдень. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.





Геомагнітна обстановка в Києві 31 липня досить спокійною, очікуються лише невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики підготували прогноз погоди в Україні на серпень.